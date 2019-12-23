2019-12-23T18:02:58+03:00
Происшествия

На Кубани школьник поджег могилу

Им оказался 12-летний местный подросток
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Что толкнуло мальчишку на вандализм – неизвестно.Что толкнуло мальчишку на вандализм – неизвестно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце ноября в станице Старонижестеблиевской, что в Красноармейском районе, на местном кладбище 12-летний парень поджог венок и деревянный крест на одной из могил. Об этом «Комсомолке» сообщили свои источники в органах.

К правоохранителям обратился 69-летний пенсионер с заявлением о поджоге могилы его сына. Личность малолетнего нарушителя установили 17 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался местный житель 2007 года рождения.

После происшествия с могилы сняли сгоревшие элементы.

Что толкнуло мальчишку на вандализм – неизвестно, да и сам он объяснить свой поступок не может. Более того, с покойным даже не был знаком. Не исключено, что это продиктовано начинающимся трудным переходным возрастом. Интересно, что подростку строгое наказание не грозит – из-за малолетства.

А вот штраф родителям придется заплатить, а так же решается вопрос о постановке мальчика на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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