Новые катки из Германии будут уплотнять мусор в Краснодаре

23 Дек. 21:04 2019-12-23T21:04:26+03:00

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Немецкую спецтехнику купила краснодарская мусороуборочная компания. Такие специализированные машины используются для уплотнения мусора на полигонах.

- Первый в краевом центре компактор уже в ближайшие дни заработает на полигоне в хуторе Копанском, второй поступит в город в конце января 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что технологию мусороуплотнения используют на полигонах во всем мире. В Краснодарском крае эта техника станет первой такого высокого класса. Мусороуплотнитель справляется с переработкой до 1,5 тысяч тонн мусора в сутки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в медицинские организации края продолжает поступать современное оборудование. На прошлой неделе краснодарская поликлиника получила новый компьютерный томограф. А в Белореченске центр онкопомощи получил диагностическое оборудование на 20 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU