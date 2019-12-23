«Локомотив-Кубань» нанес первое поражение «Химкам» в Единой лиге ВТБ

23 Дек. 21:17 2019-12-23T21:22:13+03:00

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«Локомотив-Кубань» прервал 11-матчевую победную серию «Химок» в Единой лиге ВТБ. Команда Евгения Пашутина на выезде переиграла подмосковную команду со счетом 89:94. Это поражение стало первым в сезоне для лидера регулярного сезона.

Краснодарцы с первых минут завладели инициативой и выиграли первую половину матча со счетом 46:40.

Однако третью четверть «Химки» выиграли – 28:11, благодаря удачным действиям Гилла и Шведа. Но «Локо» не только выдержал удар, красно-зеленый коллектив смог нанести ответный удар в заключительном отрезке. Уилл Каммингс, Миндаугас Кузьминскас и Мантас Калниетис заложили мощный фундамент победы. Тайм-ауты наставника «Химок» не помогли лидеру Единой лиги избежать первого поражения в сезоне.

Итоговый счет— 94:89 (23:19, 23:21, 11:28, 37:21) в пользу краснодарского клуба. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Каммингс, у которого 19 очков. Алан Уильямс оформил дабл-дабл – 12 очков и 10 подборов. В составе «Химок» 22 очков на счету Алексея Шведа.

«Химки» сохранили лидерство в турнирной таблице, а краснодарский клуб занимает третье место. Следующий «Локомотив-Кубань» проведет на выезде в Польше против «Зелены Гуры» 28 декабря. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU