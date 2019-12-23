В Краснодаре сотрудники УВД сокрыли свои доходы и имущество

23 Дек. 21:33 2019-12-23T21:33:18+03:00

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Прокуратура провела проверку в УМВД города Краснодара. Сотрудники ведомства выявили, что в декларациях государственные служащие подавали недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах и об имуществе.

- Десятью сотрудниками органа внутренних дел сокрыт доход на общую сумму около восьми миллионов рублей. Еще шестеро не предоставили данные о недвижимости, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

К дисциплинарной ответственности привлечено 16 государственных служащих.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за лишний этаж поплатились свободой кубанские застройщики. За совершенный проступок подсудимые 5 лет будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал их выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. А для того, чтобы обеспечить гражданские иски купившим кубанцам незаконные квартиры, на недвижимое имущество одного из фигурантов наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU