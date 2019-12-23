После проверки дома ЖК «Знаменский» в Краснодаре подключили к газоснабжению

23 Дек. 22:03 2019-12-23T22:03:57+03:00

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Во введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах не подключили газ. Застройщика обращался в газораспределительную организацию, но мер не последовало. Тогда жители обратились в прокуратуру.

- Несмотря на наличие технических условий, газораспределительная организация не подключала объект к системе газоснабжения. Многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию еще до начала отопительного сезона, остались без централизованного отопления и горячей воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

После прокурорской проверки поставщик газа присоединил многоквартирные дома к системе газоснабжения, запустил теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани газовики оставили без тепла ветерана войны. Она три месяца спасалась обогревателем. А неизвестные пытались «навариться» на проблеме - за помощь просили всего 20 тысяч рублей...

ИСТОЧНИК KP.RU