После проверки дома ЖК «Знаменский» в Краснодаре подключили к газоснабжению
Во введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах не подключили газ. Застройщика обращался в газораспределительную организацию, но мер не последовало. Тогда жители обратились в прокуратуру.
- Несмотря на наличие технических условий, газораспределительная организация не подключала объект к системе газоснабжения. Многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию еще до начала отопительного сезона, остались без централизованного отопления и горячей воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.
После прокурорской проверки поставщик газа присоединил многоквартирные дома к системе газоснабжения, запустил теплоснабжение и горячее водоснабжение.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани газовики оставили без тепла ветерана войны. Она три месяца спасалась обогревателем. А неизвестные пытались «навариться» на проблеме - за помощь просили всего 20 тысяч рублей...
ИСТОЧНИК KP.RU