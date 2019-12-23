Обеспечивать безопасность в новогодние праздники в Краснодаре будут более 2 тысяч человек

23 Дек. 23:37 2019-12-23T23:37:26+03:00

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Перед началом праздничных мероприятий места их проведения обследуют кинологические службы. А на страже порядка будут полицейские, казаки, народные дружинники.

- Обеспечивать безопасность будут более 2 тысяч человек, из них около 1 тысячи — сотрудников полиции, свыше 400 казаков, около 400 работников частных охранных организаций, а также порядка 200 народных дружинников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В новогоднюю ночь на Главной городской площади будут дежурить свыше 300 сотрудников полиции и Росгвардии. Также на территории установят 10 стационарных металлоискателей, задействуют кинологов со служебно-розыскными собаками.

Всего во время проведения новогодних и Рождественских праздников в Краснодаре запланировано около 380 мероприятий.

Ранее «Комсомолка» публиковала афишу мероприятий в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU