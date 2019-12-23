2019-12-23T23:37:26+03:00
Общество

Обеспечивать безопасность в новогодние праздники в Краснодаре будут более 2 тысяч человек

В краевой столице усилят меры антитеррористической защищенности
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Перед началом праздничных мероприятий места их проведения обследуют кинологические службы. А на страже порядка будут полицейские, казаки, народные дружинники.

- Обеспечивать безопасность будут более 2 тысяч человек, из них около 1 тысячи — сотрудников полиции, свыше 400 казаков, около 400 работников частных охранных организаций, а также порядка 200 народных дружинников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В новогоднюю ночь на Главной городской площади будут дежурить свыше 300 сотрудников полиции и Росгвардии. Также на территории установят 10 стационарных металлоискателей, задействуют кинологов со служебно-розыскными собаками.

Всего во время проведения новогодних и Рождественских праздников в Краснодаре запланировано около 380 мероприятий.

Ранее «Комсомолка» публиковала афишу мероприятий в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре по улице Черкасской перекроют движение
Обеспечивать безопасность в новогодние праздники в Краснодаре будут более 2 тысяч человек
В станице Каневской пенсионер приставал на улице к 10-летнему ребенку
В Сочи железную дорогу могут перенести от побережья
После проверки дома ЖК «Знаменский» в Краснодаре подключили к газоснабжению
В Краснодаре сотрудники УВД сокрыли свои доходы и имущество
«Локомотив-Кубань» нанес первое поражение «Химкам» в Единой лиге ВТБ
Новые катки из Германии будут уплотнять мусор в Краснодаре
В центре Краснодара временно отключат светофоры
За лишний этаж поплатились свободой кубанские застройщики
Мальчик из детского дома благодаря кубанскому Следкому получил российское гражданство
На Кубани школьник поджег могилу
Новый год без снюса: инициативу губернатора края поддержали на федеральном уровне
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Повар сочинского ресторана случайно прокрутила свои пальцы в мясорубке