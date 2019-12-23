Обеспечивать безопасность в новогодние праздники в Краснодаре будут более 2 тысяч человек
Перед началом праздничных мероприятий места их проведения обследуют кинологические службы. А на страже порядка будут полицейские, казаки, народные дружинники.
- Обеспечивать безопасность будут более 2 тысяч человек, из них около 1 тысячи — сотрудников полиции, свыше 400 казаков, около 400 работников частных охранных организаций, а также порядка 200 народных дружинников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В новогоднюю ночь на Главной городской площади будут дежурить свыше 300 сотрудников полиции и Росгвардии. Также на территории установят 10 стационарных металлоискателей, задействуют кинологов со служебно-розыскными собаками.
Всего во время проведения новогодних и Рождественских праздников в Краснодаре запланировано около 380 мероприятий.
Ранее «Комсомолка» публиковала афишу мероприятий в Краснодаре.
ИСТОЧНИК KP.RU