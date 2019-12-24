2019-12-24T00:01:51+03:00
Общество

В Краснодаре по улице Черкасской перекроют движение

Здесь будут менять водопровод
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Сотрудники ООО «Краснодар Водоканал» начнут модернизировать водопровод в январе.

- Для проведения части работ с 3 по 14 января 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Черкасской от Восточно-Кругликовской в сторону 1-го Мая и по улице 1-го Мая от Черкасской в сторону Памирской по одной полосе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

На улице Черкасской специалисты заменят стальной на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Это позволит улучшить качество водоснабжения у жителей восточной части города.

Стоит отметить, что замену старого водопровода произведут с переключением подводящих трубопроводов на новую линию. Поэтому отключений воды в жилых домах не будет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в центре Краснодара временно отключат светофоры. Их будут ремонтировать на перекрестке Тургенева и Северной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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