2019-12-23T22:39:48+03:00
Общество

В Сочи железную дорогу могут перенести от побережья

Это позволит расширить пляжи
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: inyourpocket.comФото: inyourpocket.com
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Президент России Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи — это стратегическая задача. Глава государства также поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.

Тем временем губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам – развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной. А также отметил, что нужно менять инфраструктуру, прежде всего, транспортную.

- Если построим объездную Новороссийска, так называемый заезд для большегрузов, которые сегодня круглосуточно едут в порт, то дорога Геленджик-Анапа станет практически беспрепятственной. И трасса от Сочи до Анапы через Геленджик, о которой сегодня говорил президент, - сообщили в пресс-службе администрации края со ссылкой на губернатора края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что президент открыл железнодорожное движение через Крымский мост легендарным гагаринским «Поехали!». Чтобы открыть железнодорожную часть Крымского моста, Владимиру Путину пришлось проделать замысловатый маршрут. Прилетев на самолете в Анапу, он на вертолете добрался до Керчи, где пересел в поезд, на котором вместе с рабочими-мостостроителями первым и опробовал железнодорожную часть моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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