В Краснодаре школьник заявил в полицию о домогательствах мужчины к его младшей сестре

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-24T10:53:36+03:00

Мальчик пришел к правоохранителям спустя месяц после того, как узнал о надругательстве

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В дежурную часть полиции в Краснодаре 16-летний Максим (имя изменено - Авт.) пришел поздно вечером. С порога школьник выпалил - его младшая сестра, 14-летняя Даша (имя изменено - Авт.), стала жертвой насилия.

Правоохранители попытались успокоить парня и начали задавать ему вопросы. Как выяснилось, весь этот кошмар происходил в частном доме, где и жила семья. А извращенцем, по словам подростка, оказался родственник знакомого матери.

Сестра рассказала брату о случившемся не сразу.

- Этого мужчину школьник знал, потому сообщил его имя, фамилию и даже адрес проживания. По словам мальчика, он из Армении, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Кроме того, подросток рассказал, что до его сестры домогались дважды. Сами же события произошли еще месяц назад. Однако о надругательстве над сестрой Максим узнал только сейчас. Все это время Даша молчала.

На данный момент правоохранители проверяют слова мальчика и выясняют, что произошло. Однако в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU