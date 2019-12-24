Жителя Кубани оштрафовали за распространение в соцсетях экстремистских материалов

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-24T10:10:31+03:00

Прокуратура продолжает работать в этом направлении

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37-летний житель Кореновского района на личной странице в одной из социальных сетей размещал экстремистские видеоматериалы. Их выявили сотрудники прокуратуры.

- Мужчина привлечен к административной ответственности по статье «Массовое распространение экстремистских материалов» с назначением наказания в виде административного штрафа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Стоит отметить, что по аналогичным основаниям судом к административной ответственности в 2019 году привлечено семь жителей Кореновского района.

Напомним, на территории Российской Федерации запрещено распространение, в том числе посредством опубликования в социальных сетях, нацистской символики и материалов, побуждающих к враждебным действиям по отношению к лицам по признакам расы, пола, национальности.

ИСТОЧНИК KP.RU