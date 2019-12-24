36-летний краснодарец схватился за нож, когда пришел участковый

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-24T12:55:30+03:00

Он порвал в клочья папку с документами служителя закона

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Инцидент произошел 17 декабря. Участковый полиции пришел в дом к 36-летнему жителю Краснодара по заявлению его соседа.

- Он пришел выяснять обстоятельства конфликта к мужчине, а тот схватился за нож, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Затем взял папку с тумбочки со служебной документацией полицейского и разорвал ее в клочья.

Потом мужчина просто закрылся в комнате и выкрикивал через дверь оскорбления в адрес участкового. Полицейскому ничего не оставалось, как покинуть дом краснодарца.

Сейчас проводится проверка по данному факту. Не исключено, что ее итогом будет возбуждение уголовного дела по статье "Угроза убийством". Мужчина может всерьез поплатиться за свое поведение в отношении сотрудника полиции при исполнении служебного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU