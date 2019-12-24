2019-12-24T12:47:57+03:00
Общество

"Европа Плюс" в Краснодаре вручила сноуборды победителям конкурса

С 11 ноября по 6 декабря слушатели следили за эфиром радио и собирали цифры секретного шифра
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "Европа Плюс"Фото: "Европа Плюс"
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"Европа Плюс" в Краснодаре вручила долгожданные сноуборды победителям конкурса "Охота за сноубордом"!

С 11 ноября по 6 декабря слушатели пристально следили за эфиром Европы Плюс и собирали цифры секретного шифра, за которыми и скрывались заветные сноуборды!

Вот они, счастливые лица наших триумфаторов, которые наверняка скоро отправятся покорять снежные склоны. Ещё раз поздравляем с выигрышем!

Всех с наступающим Новым Годом!

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"Европа Плюс" в Краснодаре вручила сноуборды победителям конкурса
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