"Европа Плюс" в Краснодаре вручила сноуборды победителям конкурса
С 11 ноября по 6 декабря слушатели следили за эфиром радио и собирали цифры секретного шифра
Фото: "Европа Плюс"
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"Европа Плюс" в Краснодаре вручила долгожданные сноуборды победителям конкурса "Охота за сноубордом"!
С 11 ноября по 6 декабря слушатели пристально следили за эфиром Европы Плюс и собирали цифры секретного шифра, за которыми и скрывались заветные сноуборды!
Вот они, счастливые лица наших триумфаторов, которые наверняка скоро отправятся покорять снежные склоны. Ещё раз поздравляем с выигрышем!
Всех с наступающим Новым Годом!