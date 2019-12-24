В Краснодаре 12-летний мальчик сбежал из такси, чтобы погулять с друзьями

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-24T14:32:03+03:00

Правоохранители нашли его в тот же день

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Вечером 16 декабря несовершеннолетний ребенок, находившийся в гостях у отца в Прикубанском районе Краснодара, поехал на такси домой, где его ждала мама. Однако до пункта назначения не доехал. Возможно, мальчик решил сбежать и попросил у водителя выйти раньше. К тому же, известно, что он состоит на учете в ОПДН и ранее неоднократно сбегал из дома.

В пресс-службе ОМВД по Краснодару «Комсомолке» прокомментировали, что сотрудник уголовного розыска нашел подростка тем же вечером. Оказалось, парень решил погулять с друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU