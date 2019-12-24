Компания «АСК» завершила строительство газораспределительной сети в СНТ «Знаменский» и «Новознаменский»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-24T14:37:48+03:00

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24 декабря строительная компания АСК завершила газификацию сразу садовых товариществ «Знаменский» и «Новознаменский» расположенных в Карасунском внутригородском округе города Краснодар. Инвестором по строительству газораспределительной системы выступила компания АСК (входит в состав Группы компаний «АВА»). Работы велись под руководством АО «Краснодаргоргаз» в соответствие с техническими условиями и требованиями к строительству газораспределительных сетей.

Протяженность трубопровода в СНТ «Новознаменский» 15 км, в том числе смонтировано 2 шкафных газовых регулятора для понижения давления перед подачей газа в жилой дом. В СНТ «Знаменский» протяженность трубопровода составила 20 км, смонтировано 2 шкафных регулятора. Реализация проектов по газификации позволит обеспечить в общей сложности более 2 500 домов природным газом. Инвестиции в проект составили более 200 млн. рублей. Срок реализации проекта составил 1 год.

Ранее в ноябре 2019 года была завершена газификация СНТ Фанагорийская усадьба» в г. Горячий ключ. В результате работ 586 домов смогут уже этой зимой подключиться к газораспределительной сети.

Работы по газификации продолжатся в следующем году. В 1 полугодии 2020 года запланированы строительно-монтажные работы в СНТ «Рублевский».

Строительная компания «АСК», входит в состав холдинга AVA Group, работает на рынке Краснодарского края 7 лет. Компания входит в ТОР-40 застройщиков РФ, на счету 44 сданных объекта и более 10 проектов в стадии активной реализации. Общий объем возводимого жилья составляет более 500 тыс. м.кв.