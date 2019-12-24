«Вам звонит служба безопасности банка»: в Геленджике мошенники украли со счетов пенсионерки 1,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-24T14:34:13+03:00

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70-летняя жительница Геленджика лишилась всех своих сбережений, попавшись на уловку мошенников. Со счетом пенсионерки похитили 1,8 млн рублей. Поняв, что деньги не вернуть, она обратилась в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов она рассказала, что на ее мобильный телефон стали звонить с незнакомых ей номеров разные люди, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка, в котором она хранила деньги.

Как не стать жертвой мошенников

- Вы не пытались перевести деньги со счета? – спрашивали звонящие. – Если нет, то вам срочно необходимо перевести деньги для сохранения ваших накоплений. После этого они вернутся к вам на счет.

Доверчивая пенсионерка все сделала так, как сказали ей мошенники. Она отправилась в отделение банка и перевела на указанные ей счета 1,796 млн рублей, после чего мошенники перестали отвечать на звонки.

- Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Проводится весь комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц причастных к совершению преступления, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU