2019-12-24T15:28:31+03:00
Происшествия

Криминальный Хлебороб: на Кубани мужчина убил свою 80-летнюю мать

Сын не стал слушать упреки матери
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Пенсионерка умерла после ударов в живот. Фото: rustag.ru.Пенсионерка умерла после ударов в живот. Фото: rustag.ru.
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53-летний мужчина проживал со своей матерью в одном из домов хутора Хлебороб, что в Новопокровском районе. Вечером 15 декабря родственники поссорились. Пожилая женщина начала упрекать сына в том, что он ведет неправильный образ жизни. Мужчина, несмотря на то, что это его мать, претензии терпеть не стал и ударил ее в живот.

Через время подозреваемый заметил, что пенсионерка не дышит. Он позвонил сестре матери и сообщил о происшествии. Та в свою очередь вызвала скорую помощь и правоохранителей. Прибывшие медики констатировали смерть пожилой женщины от полученных повреждений.

- В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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