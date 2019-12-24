Кубанские полицейские спасли жизни двум пострадавшим в жестком ДТП

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-24T16:21:50+03:00

Под Курганинском столкнулись две легковушки, одну из них вынесло в поле

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Авария произошла на участке трассы «Армавир-Курганинск». Водитель иномарки не предусмотрел безопасную дистанцию и врезался в попутно идущую «семерку». От удара первое авто опрокинулось. Троих человек, находившихся в отечественном автомобиле, выбросило из на несколько десятков метров.

Проезжавшие мимо местные полицейские капитан Андрей Китенко, сержант Роман Бессонов, старший сержант Алексей Чинокалов и старшина Александр Кузнецов увидели перевернутый автомобиль в поле. Правоохранители сообщили о случившемся в дежурную часть и вызвали медиков.

До приезда скорой сотрудники полиции оказали первую помощь пострадавшим. Одного из троих, 53-летнего водителя «семерки», спасти не удалось. Он скончался в карете скорой помощи. Остальных пассажирок – 45- и 51-летних женщин доставили в Армавирскую ЦРБ . Их удалось спасти благодаря доврачебной помощи полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU