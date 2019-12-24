В Анапе в результате пожара на кухне пострадали люди

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-24T16:47:17+03:00

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Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в два часа дня. Спустя семь минут пожарные прибыли на место. Однако горение на площади 1,5 м2 удалось потушить до их приезда. На место инцидента выехали 3 машины и 9 человек личного состава.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в результате ЧП есть пострадавшие. Об их состоянии не уточняется. По предварительно информации, произошло возгорание пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU