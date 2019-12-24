В Анапе в результате пожара на кухне пострадали люди
Инцидент произошел в доме на улице Тургенева
По предварительно информации, произошло возгорание пищи.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в два часа дня. Спустя семь минут пожарные прибыли на место. Однако горение на площади 1,5 м2 удалось потушить до их приезда. На место инцидента выехали 3 машины и 9 человек личного состава.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в результате ЧП есть пострадавшие. Об их состоянии не уточняется. По предварительно информации, произошло возгорание пищи.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Анапа: новости города»