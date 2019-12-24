Праздник к нам приходит: К концу года на Кубани потеплеет до +19

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-24T17:11:19+03:00

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Какой же будет погода в новогоднюю ночь синоптики пока только догадываются. Долгосрочные прогнозы сулят краснодарцам температуру со знаком «плюс», а в ближайшей перспективе придется достать зонты.

С 25 по 27 декабря в Краснодарском крае местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем от 5 до 10 градусов, а местами и до 16. Теплее всего будет на юге черноморского побережья - +19! В районе от Анапы до Туапсе в пятницу будет от 9 до 14 градусов выше ноля, сообщают в Гидрометцентре России. В последние дни 2019-го немного похолодает – до четырех градусов со знаком «плюс».

Закаленные гости и жителя края даже могут попробовать окунуться в море. Температура воды около 12 градусов. Попасть в зимнюю сказку можно только в горах. Правда, на высотах свыше 2500 метров лавиноопасно.

А пока декабрь продолжает бить рекорды на Европейской части нашей страны. 23 декабря стал самым теплым в истории метеонаблюдений в поселке Красная Поляна, где столбик поднялся до +16,8 градуса. Предыдущий рекорд +15,6 градуса продержался 67 лет. Лыжникам это обстоятельство не мешает. На высотах более 1500 метров уже лежит снег.

ИСТОЧНИК KP.RU