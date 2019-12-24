В Геленджике открытие главной елки превратилось в праздник добра

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-24T17:00:01+03:00

Дети с ограниченными возможностями здоровья получили тренажеры и медикаменты, а сироты – ключи от квартир

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Сотни геленджичан и гостей курорта собрались на празднике, посвященном открытию главной городской елки.

Праздничную программу на главной площади открыл концерт, организованный при участии лучших творческих коллективов. Все, кто пришел в этот зимний вечер на площадь, стали не только зрителями замечательной шоу-программы, но и участниками масштабной благотворительной акции «Благо». Ведь Геленджик славится не только яркими праздниками, большое внимание в городе уделяется благотворительности.

Впервые акция «Благо» стартовала в конце 2018 года по инициативе главы курорта Алексея Блогодистова. Как и в прошлом году, жители и гости курорта активно откликнулись на призыв помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. За время праздничного мероприятия было собрано более 700 тысяч рублей, из них 100 тысяч посредством СМС голосования, которое открыли прямо на Центральной площади. По итогам акции 38 геленджикских девчонок и мальчишек получили долгожданные тренажеры, гаджеты и необходимые медикаменты.

По традиции, во время мероприятия глава муниципалитета вручил ключи от новых квартир детям, оставшимся без родителей.

Положительные эмоции и сказочное настроение присутствующим дарила главная героиня вечера – новогодняя елка. Над ее необычным световым оформлением пришлось потрудиться большому количеству специалистов. Новая гирлянда длинной 740 метров имеет 60 режимов подсветки, а 37 тысяч диодных огней придают зеленой красавице необычный визуальный эффект.

В этот праздничный вечер взрослые и дети пели песни, танцевали и водили хороводы, как одна большая и дружная геленджикская семья. По доброй городской традиции, открытие главной елки курорта положило начало череде новогодних гуляний.

ИСТОЧНИК KP.RU