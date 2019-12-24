ПАО ГК «ТНС энерго» выпустило приложение для iOS

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-24T17:07:18+03:00

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ПАО «ТНС энерго Кубань» выпустило мобильное приложение для смартфонов с операционной системой iOS. Приложение доступно для пользователей в App Store.

Мобильное приложение создано для частных клиентов «ТНС энерго Кубань»: пользователи в режиме онлайн получают доступ к самым востребованным сервисам компании. Через мобильное приложение можно:

управлять несколькими лицевыми счетами из одного кабинета;

передавать показания электросчетчиков;

оплачивать счета без комиссии;

задавать вопросы и получать оперативную консультацию от специалистов компании;

просматривать историю показаний и оплат;

получать счета онлайн и следить за начислениями.

До конца декабря 2019 года в приложении появится возможность управления несколькими лицевыми счетами из одного кабинета.

Начать пользоваться приложением — просто. Скачайте приложение через App Store и запустите его на своем смартфоне. Авторизуйтесь в приложении с помощью пароля от личного кабинета «ТНС энерго» или пройдите простую регистрацию.

Напомним, что год назад ГК «ТНС энерго» презентовала обновленное приложение для смартфонов с операционной системой Android. Сейчас приложением на Android активно пользуются более 66 000 человек.