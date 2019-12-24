В Краснодар доставили еще два вагона трехсекционного трамвая
В Краснодар приехали еще два вагона трехсекционного трамвая.
- Теперь все в сборе, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии кубанской столицы. - Скоро он выйдет на линию.
Напомним, трехсекционные трамвайные вагоны оснащены: системой кондиционирования воздуха, функцией «тепловая завеса» при отрытых дверях, оборудованием для маломобильных пассажиров, также системой Wi-Fi и USB-разъемами. Его максимальная вместимость - 303 пассажира. Мест для сидения - 48. Новые трехсекционные вагоны выпустят на маршруты № № 4, 5 и 20. На испытания и подготовку к выходу на линию понадобится около трех недель.
Пока же в Краснодаре на линии только один трехсекционный трамвай - «Витязь».
Поставка четырех трехсекционных трамваев станет для Краснодара последней в этом году. В 2019-м общественный транспорт также пополнился 31 односекционным трамваем, 12 троллейбусами с увеличенным автономным ходом.
ИСТОЧНИК KP.RU