В Краснодар доставили еще два вагона трехсекционного трамвая

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-24T17:27:22+03:00

Вскоре и он выйдет на линию

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В Краснодар приехали еще два вагона трехсекционного трамвая.

- Теперь все в сборе, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии кубанской столицы. - Скоро он выйдет на линию.

Напомним, трехсекционные трамвайные вагоны оснащены: системой кондиционирования воздуха, функцией «тепловая завеса» при отрытых дверях, оборудованием для маломобильных пассажиров, также системой Wi-Fi и USB-разъемами. Его максимальная вместимость - 303 пассажира. Мест для сидения - 48. Новые трехсекционные вагоны выпустят на маршруты № № 4, 5 и 20. На испытания и подготовку к выходу на линию понадобится около трех недель.

Пока же в Краснодаре на линии только один трехсекционный трамвай - «Витязь».

Поставка четырех трехсекционных трамваев станет для Краснодара последней в этом году. В 2019-м общественный транспорт также пополнился 31 односекционным трамваем, 12 троллейбусами с увеличенным автономным ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU