ПАО ГК «ТНС энерго» выпустило приложение для iOS
ПАО «ТНС энерго Кубань» выпустило мобильное приложение для смартфонов с операционной системой iOS. Приложение доступно для пользователей в App Store.
Мобильное приложение создано для частных клиентов «ТНС энерго Кубань»: пользователи в режиме онлайн получают доступ к самым востребованным сервисам компании. Через мобильное приложение можно:
управлять несколькими лицевыми счетами из одного кабинета;
передавать показания электросчетчиков;
оплачивать счета без комиссии;
задавать вопросы и получать оперативную консультацию от специалистов компании;
просматривать историю показаний и оплат;
получать счета онлайн и следить за начислениями.
До конца декабря 2019 года в приложении появится возможность управления несколькими лицевыми счетами из одного кабинета.
Начать пользоваться приложением — просто. Скачайте приложение через App Store и запустите его на своем смартфоне. Авторизуйтесь в приложении с помощью пароля от личного кабинета «ТНС энерго» или пройдите простую регистрацию.
Напомним, что год назад ГК «ТНС энерго» презентовала обновленное приложение для смартфонов с операционной системой Android. Сейчас приложением на Android активно пользуются более 66 000 человек.