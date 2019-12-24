2019-12-24T17:35:54+03:00
Общество

ПАО ГК «ТНС энерго» выпустило приложение для iOS

Иван Егоров
Поделиться:
Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».
Изменить размер текста:

ПАО «ТНС энерго Кубань» выпустило мобильное приложение для смартфонов с операционной системой iOS. Приложение доступно для пользователей в App Store.

Мобильное приложение создано для частных клиентов «ТНС энерго Кубань»: пользователи в режиме онлайн получают доступ к самым востребованным сервисам компании. Через мобильное приложение можно:

управлять несколькими лицевыми счетами из одного кабинета;

передавать показания электросчетчиков;

оплачивать счета без комиссии;

задавать вопросы и получать оперативную консультацию от специалистов компании;

просматривать историю показаний и оплат;

получать счета онлайн и следить за начислениями.

До конца декабря 2019 года в приложении появится возможность управления несколькими лицевыми счетами из одного кабинета.

Начать пользоваться приложением — просто. Скачайте приложение через App Store и запустите его на своем смартфоне. Авторизуйтесь в приложении с помощью пароля от личного кабинета «ТНС энерго» или пройдите простую регистрацию.

Напомним, что год назад ГК «ТНС энерго» презентовала обновленное приложение для смартфонов с операционной системой Android. Сейчас приложением на Android активно пользуются более 66 000 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью 25 декабря по Крымскому мосту проедет первый поезд
Через сочинскую таможню пытались провести контрабандные сигареты в коробках с мандаринами
С 1 января на Кубани вступают новые правила обращения с ТКО
Болельщики назвали лучшего игрока «Краснодара» за всю историю клуба
ПАО ГК «ТНС энерго» выпустило приложение для iOS
Фасад органного зала отреставрируют в 2020 году
В Краснодар доставили еще два вагона трехсекционного трамвая
Прибыль КТТУ в 2019 году составила 44 миллиона рублей
Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы
ПАО ГК «ТНС энерго» выпустило приложение для iOS
В Геленджике открытие главной елки превратилось в праздник добра
Праздник к нам приходит: К концу года на Кубани потеплеет до +19
В Анапе в результате пожара на кухне пострадали люди
Кубанские полицейские спасли жизни двум пострадавшим в жестком ДТП
Криминальный Хлебороб: на Кубани мужчина убил свою 80-летнюю мать
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
«Вам звонит служба безопасности банка»: в Геленджике мошенники украли со счетов пенсионерки 1,8 млн рублей
Строительная компания «АСК» завершила строительство газораспределительной сети в СНТ «Знаменский» и «Новознаменский» г. Краснодара
В Краснодаре 12-летний мальчик сбежал из такси, чтобы погулять с друзьями
36-летний краснодарец схватился за нож, когда пришел участковый
Какие районы Кубани могут спать спокойно
"Европа Плюс" в Краснодаре вручила сноуборды победителям конкурса
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
В Краснодаре на улице Черняховского ограничат движение из-за ремонта водопровода
В Краснодаре школьник заявил в полицию о домогательствах мужчины к его младшей сестре