Болельщики назвали лучшего игрока «Краснодара» за всю историю клуба

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-24T17:53:08+03:00

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Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока за всю историю клуба. На почетное звание претендовали восемь футболистов - Виталий Калешин, Шарль Каборе, Франсишку Вандерсон, Жоаозиньо, Одил Ахмедов и Федор Смолов.

В итоге с отрывом победил уругваец Маурисио Перейра, получивший 37,86% голосов. Второе место у шведского защитника Андреаса Гранквиста, третья строчка за нападающим Юрой Мовсисяном.

В 2013 году Маурисио Перейра перебрался в Краснодар из Буэнос-Айреса. За шесть с лишним лет в составе «Краснодара» он сыграл 201 официальный матч, забил 29 мячей (1 с пенальти), сделал 31 результативную передачу (второй ассистент клуба за всю историю), заработал 3 пенальти в ворота соперников. Являлся вице-капитаном команды.

ИСТОЧНИК KP.RU