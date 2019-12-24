Болельщики назвали лучшего игрока «Краснодара» за всю историю клуба
Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока за всю историю клуба. На почетное звание претендовали восемь футболистов - Виталий Калешин, Шарль Каборе, Франсишку Вандерсон, Жоаозиньо, Одил Ахмедов и Федор Смолов.
В итоге с отрывом победил уругваец Маурисио Перейра, получивший 37,86% голосов. Второе место у шведского защитника Андреаса Гранквиста, третья строчка за нападающим Юрой Мовсисяном.
В 2013 году Маурисио Перейра перебрался в Краснодар из Буэнос-Айреса. За шесть с лишним лет в составе «Краснодара» он сыграл 201 официальный матч, забил 29 мячей (1 с пенальти), сделал 31 результативную передачу (второй ассистент клуба за всю историю), заработал 3 пенальти в ворота соперников. Являлся вице-капитаном команды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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