Через сочинскую таможню пытались провести контрабандные сигареты в коробках с мандаринами

СЕГОДНЯ 19:23 2019-12-24T19:23:59+03:00

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Сочинские таможенники на посту остановили автомобиль для осмотра. В салоне сотрудники нашли незадекларированный товар – 19 коробок с мандаринами, общим весом 220 килограмм. Позже выяснилось, что под мандаринами спрятаны ещё и пачки с сигаретами без акцизных марок.

- Было изъято 3000 пачек нелегальной табачной продукции, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Южного таможенного управления.

Водитель пояснил, что коробки с мандаринами попросили передать знакомые для их родственников и друзей в России. И о том, что среди цитрусов лежат сигареты, по его словам, он не знал.

В Сочинской таможне добавили, что образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Водителю придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU