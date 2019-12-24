За первый год работы детского технопарка ученики разработали более 50 проектов

24 Дек. 22:27 2019-12-24T22:27:19+03:00

Краснодарский Кванториум вошел в 20 лучших в России

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день краснодарский детский технопарк занимает 19 место из 89 в федеральном рейтинге.

- В Кванториуме есть шесть основных направлений обучения и три дополнительных. В их числе Аэроквантум, IT-квантум, Робоквантум, Биоквантум, Энерджиквантум, хайтек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региона.

Обучение в Кванториуме для детей от 10 до 17 лет бесплатное.

25 декабря в Кванториуме состоится день открытых дверей. Гостям представят направления обучения технопарка и проведут экскурсию. Школьники узнают, что такое робототехника и беспилотный летательный аппарат, и смогут изучить биологии через опыты и эксперименты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в новогодние праздники в Сочи Парке откроется семейный аттракцион. 28 декабря в Сочи Парке начинается новогодняя сказка, частью которой станет открытие железной дороги «Экспресс Улиточка».

ИСТОЧНИК KP.RU