2019-12-24T23:06:06+03:00
Общество

Стали известны адреса новогодних ярмарок в Краснодаре

Торговые места на торговых площадках предоставляются бесплатно
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В период новогодних праздников стало традицией организовывать ярмарки. На них можно купить свежие продукты по привлекательной цене. На них представлен широкий ассортимент продуктов, в том числе фермерских, привезенных со всего края.

В Краснодаре ярмарки в новогодние праздники организуют четыре раза. В субботу ярмарки расположатся по 14 адресам, в воскресенье — по 5, а также одна ярмарка будет работать 30 декабря и одна — 4 января 2020 года.

КОНКРЕТНО

28 декабря ярмарки будут работать по следующим адресам:

— ул. Одесская, 48;

— ул. Восточно — Кругликовская, 26;

— ул. им. Невкипелого, 31;

— ул. им. Героя Яцкова, 13,

— ул. Зиповская, 34б;

— ул. им. Думенко, 13;

— ул. Бургасская, 31/1;

— проспект Чекистов, 9;

— ул. им. Каляева, 198;

— ул. им. Дзержинского, 213;

— ул. Уральская, 168;

— ул. им. Евдокии Бершанской, 117;

— ул. Огородная, 62 (х. Ленина);

— ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской).

29 декабря ярмарки будут работать по адресам:

— ул. Зиповская, 34б;

— ул. им. Думенко, 13;

— ул. Бургасская, 31/1;

— ул. им. Евдокии Бершанской, 117;

— ул. Огородная, 62 (х. Ленина).

30 декабря продолжит работу ярмарка выходного дня по ул. Зиповской, 34б. 4 января 2020 года организуют проведение ярмарки в х. Ленина по ул. Огородной, 62.

Ярмарки выходного дня традиционно работают в Краснодаре каждую субботу с 08.00 до 15.00 в различных микрорайонах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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