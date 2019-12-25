2019-12-25T00:19:32+03:00
Общество

В Сочи запустят «Автобусы желаний»

На них повесят светящиеся гирлянды
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ruФото: sochi.ru
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«Автобусы желаний» будут ходить по нескольким маршрутам с целью создать новогоднее настроение. Их отличительной чертой будут лишь светящиеся гирлянды и играющие в салоне новогодние песни. А на водительском кресле будет сидеть Дед Мороз.

- Первый автобус курсирует по маршруту № 87 «Ул. Джапаридзе (ост. Мост) - Ост. к/т Аэлита - Ул. Бытха». Также украсят маршрут №77 в Лазаревское. Еще новогодними станут маршруты №56, направляющийся в Адлерский район, и №105с – в Красную Поляну, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Новогодние автобусы будут ездить по городским маршрутам вплоть до 9 января. А маленьких пассажиров в «Автобусах желаний» ожидают различные сюрпризы.

Ранее сообщалось, что в городе проходит флешмоб «Новый год в автобусах». Снегрочка и Дед Мороз поздравляли пассажиров с наступающими новогодними праздниками в городском транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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