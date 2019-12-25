В Краснодарском крае в 2019 году завершили строительство 43 проблемных домов
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что в 2019 году удалось значительно нарастить темпы ввода домов-долгостроев. Завершили строительство 43 проблемных многоэтажек. Местные жители получили ключи от 9,7 тысяч квартир.
Губернатор уточнил, что такие результаты были достигнуты благодаря целому комплексу мер, предпринимаемых на федеральном и региональном уровнях. Был создан «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».
В Краснодарском крае в этом году приняли закон, позволяющий выделять из бюджета средства на завершение проблемных домов, находящихся в высокой степени готовности.
- На три года предусмотрено 1,5 миллиарда рублей – по 500 миллионов каждый год, начиная с 2019, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU