В Новороссийске врачи спасли пациентку от ампутации ноги
Сосудистые хирурги Городской больницы №1 Новороссийска провели открытую операцию 94-летней пациентке, восстановили кровоток и сохранили от ампутации ее ногу.
Женщину доставили в медучреждение с жалобами на нестерпимые боли, онемение, похолодание в левой нижней конечности. В больнице ее осмотрели сосудистый хирург и кардиолог. Они установили, что у пациентки оторвался от сердца тромб и закупорил бедренную артерию, которая кровоснабжала ногу.
- Пожилой женщине провели экстренную операцию. Сосудистые хирурги убрали тромб из просвета, и это дало возможность сохранить ей ногу. На третий день после операции пенсионерка уже смогла ходить, - сообщили в официальном Instagram Городской больницы №1 Новороссийска.
ИСТОЧНИК KP.RU