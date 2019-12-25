В Новороссийске врачи спасли пациентку от ампутации ноги

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-25T07:41:14+03:00

На третий день после операции она уже смогла ходить

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Сосудистые хирурги Городской больницы №1 Новороссийска провели открытую операцию 94-летней пациентке, восстановили кровоток и сохранили от ампутации ее ногу.

Женщину доставили в медучреждение с жалобами на нестерпимые боли, онемение, похолодание в левой нижней конечности. В больнице ее осмотрели сосудистый хирург и кардиолог. Они установили, что у пациентки оторвался от сердца тромб и закупорил бедренную артерию, которая кровоснабжала ногу.

- Пожилой женщине провели экстренную операцию. Сосудистые хирурги убрали тромб из просвета, и это дало возможность сохранить ей ногу. На третий день после операции пенсионерка уже смогла ходить, - сообщили в официальном Instagram Городской больницы №1 Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU