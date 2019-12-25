В ночь на 25 декабря по Крымскому мосту проехал первый поезд

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-25T08:24:58+03:00

На арке железной дороги работала подсветка из 2 тысяч светильников [видео]

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Пассажирский поезд Санкт-Петербург - Севастополь в ночь на 25 декабря пересек Крымский мост. Состав шел по железнодорожной переправе около 24 минут. Поезд замедлил ход, чтобы пассажиры смогли разглядеть вид за окном, а наблюдающие - сфотографировать его.

Состав сообщением Санкт-Петербург-Севастополь тронулся с последней перед пересечением Керченского пролива станции Тамань. На мосту ночью работали 2 тысячи светильников. Фарватерный участок подсветили в цвета флага России.

Поезда направлением Санкт-Петербург-Севастополь и Москва-Симферополь будут ходить круглогодично. Более того, летом будут запускать дополнительные рейсы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/751581" frameborder="0"></iframe> Пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту.Видео: instagram.com/krymsky_bridge

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ИСТОЧНИК KP.RU