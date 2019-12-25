2019-12-25T08:24:58+03:00
Общество

В ночь на 25 декабря по Крымскому мосту проехал первый поезд

На арке железной дороги работала подсветка из 2 тысяч светильников [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Пассажирский поезд Санкт-Петербург - Севастополь в ночь на 25 декабря пересек Крымский мост. Состав шел по железнодорожной переправе около 24 минут. Поезд замедлил ход, чтобы пассажиры смогли разглядеть вид за окном, а наблюдающие - сфотографировать его.

Состав сообщением Санкт-Петербург-Севастополь тронулся с последней перед пересечением Керченского пролива станции Тамань. На мосту ночью работали 2 тысячи светильников. Фарватерный участок подсветили в цвета флага России.

Поезда направлением Санкт-Петербург-Севастополь и Москва-Симферополь будут ходить круглогодично. Более того, летом будут запускать дополнительные рейсы.

Пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту.Видео: instagram.com/krymsky_bridge

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ИСТОЧНИК KP.RU

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