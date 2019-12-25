На Кубани продолжают ликвидировать аварию на Троицком водопроводе

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-25T08:21:12+03:00

Без воды до сих пор остаются Крымский район, Новороссийск и Геленджик

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Аварию на Троицком водопроводе устраняли в круглосуточном режиме 6 бригад с привлечением сил и средств местных пожарно-спасательных гарнизонов.

В 05:30 сварочные работы были завершены, сотрудниками служб проводится промывка и дезинфекция. Для ликвидации аварии привлекается от РСЧС 119 человек и 66 единиц техники, из них от МЧС России 29 человек и 5 единиц техники.

- В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю продолжает работать оперативный штаб, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, ЧП произошло на «Троицком групповом водоводе» в районе хутора Плавни 24 декабря рано утром. Из-за очередного порыва без воды остались Крымский район, Новороссийск и Геленджик, а также 4 населенных пункта. В общей сложности 160 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU