2019-12-25T08:42:23+03:00
Спорт

На Кубани прошли краевые соревнования по волейболу среди ветеранов

Они проходили на базе оздоровительного комплекса «Орбита»
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В поселке Ольгинка Туапсинского района прошел региональный турнир по волейболу среди ветеранов.

- Три мужских команды в разных возрастных категориях у мужчин выставил Лабинск. Две сборные представляли станицу Новотиторовскую. Краевой центр заявил на соревнования в общей сложности шесть команд, две из них – женских, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Состязания проходили на базе оздоровительного комплекса «Орбита». Его игровой зал вмещает 100 зрителей. Матчи проводились одновременно на трех площадках.

По итогам состязаний «золото» завоевали команды из Лабинска, Ейска, Новороссийска, Крыма и станицы Северской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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