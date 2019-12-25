В Сочи в поселке Верхняя Хобза горит лесная подстилка
Информация о возгорании лесной подстилки в Лазаревском районе Сочи в поселке Верхняя Хобза поступила дежурным МЧС России вечером 24 декабря. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
На место были направлены силы и средства МЧС России. Угрозы населенным пунктам нет. Ночью выставили посты для проведения окарауливания.
По состоянию на 08:00 25 декабря в готовность приведена авиация МЧС России - вертолет Ка-32 с ВСУ-5. Всего для ликвидации привлекается от РСЧС 77 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 3 единицы техники. Определен резерв сил и средств.
- Продолжает работу оперативный штаб. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU