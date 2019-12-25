В Краснодаре молодой человек из-за проблем с деньгами украл бензогенератор

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-25T09:31:09+03:00

В этом ему помогли прохожий и таксист

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В дежурную часть Краснодара обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее украли бензогенератор. Похищенное имущество, стоимостью 39 тысяч рублей, находилось между двумя магазинами на улице Интернациональной. Оно было необходимо для обеспечения зданий электричеством.

Оперативники обнаружили бензогенератор в комиссионном магазине. Вскоре они выяснили, кто причастен к краже. Злоумышленником оказался ранее судимый за разбой 27-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что отсоединил технику от блока питания, и, воспользовавшись помощью прохожего, перенес его в такси, после сдал в комиссионный магазин. Совершил он преступление из-за проблем с деньгами.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU