В Краснодаре молодой человек из-за проблем с деньгами украл бензогенератор
В дежурную часть Краснодара обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее украли бензогенератор. Похищенное имущество, стоимостью 39 тысяч рублей, находилось между двумя магазинами на улице Интернациональной. Оно было необходимо для обеспечения зданий электричеством.
Оперативники обнаружили бензогенератор в комиссионном магазине. Вскоре они выяснили, кто причастен к краже. Злоумышленником оказался ранее судимый за разбой 27-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что отсоединил технику от блока питания, и, воспользовавшись помощью прохожего, перенес его в такси, после сдал в комиссионный магазин. Совершил он преступление из-за проблем с деньгами.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
ИСТОЧНИК KP.RU