2019-12-25T09:31:09+03:00
Происшествия

В Краснодаре молодой человек из-за проблем с деньгами украл бензогенератор

В этом ему помогли прохожий и таксист
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре молодой человек из-за проблем с деньгами украл бензогенераторВ Краснодаре молодой человек из-за проблем с деньгами украл бензогенераторФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Краснодара обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее украли бензогенератор. Похищенное имущество, стоимостью 39 тысяч рублей, находилось между двумя магазинами на улице Интернациональной. Оно было необходимо для обеспечения зданий электричеством.

Оперативники обнаружили бензогенератор в комиссионном магазине. Вскоре они выяснили, кто причастен к краже. Злоумышленником оказался ранее судимый за разбой 27-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что отсоединил технику от блока питания, и, воспользовавшись помощью прохожего, перенес его в такси, после сдал в комиссионный магазин. Совершил он преступление из-за проблем с деньгами.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи спасатели ЮРПСО помогают в тушении лесных пожаров
В Краснодаре в Молодежном сквере отремонтировали скейт-парк
На Кубани местные жители продавали пихты, елки и сосны без необходимых документов
В Краснодаре в краевой больнице выполняют операции на щитовидной железе по новой технологии
Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокуратура приняли меры к восстановлению прав предпринимателей
Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы
В Кропоткине откроют филиал краевой библиотеки для слепых
В Крымской больнице ввели в эксплуатацию новое оборудование, поступившее в рамках нацпроекта
В Сочи сотрудники Росгвардии помогли доставить женщину в больницу
На Кубани осудили чиновницу, которая незаконно продала муниципальный участок своему сыну
В Краснодаре молодой человек из-за проблем с деньгами украл бензогенератор
В Сочи в поселке Верхняя Хобза горит лесная подстилка
На Кубани прошли краевые соревнования по волейболу среди ветеранов
На Кубани продолжают ликвидировать аварию на Троицком водопроводе
В ночь на 25 декабря по Крымскому мосту проехал первый поезд
В Новороссийске врачи спасли пациентку от ампутации ноги
В Краснодарском крае в 2019 году завершили строительство 43 проблемных домов
В Сочи запустят «Автобусы желаний»
Стали известны адреса новогодних ярмарок в Краснодаре
За первый год работы детского технопарка ученики разработали более 50 проектов
Ночью 25 декабря по Крымскому мосту проедет первый поезд
Через сочинскую таможню пытались провести контрабандные сигареты в коробках с мандаринами
С 1 января на Кубани вступают новые правила обращения с ТКО
Болельщики назвали лучшего игрока «Краснодара» за всю историю клуба
ПАО ГК «ТНС энерго» выпустило приложение для iOS