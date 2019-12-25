СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-25T10:17:03+03:00

На Кубани осудили чиновницу, которая незаконно продала муниципальный участок своему сыну Фото: Архив "КП"

Она проведет в колонии-поселении 8 месяцев

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Абинский районный суд вынес приговор в отношении 47-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Было установлено, что женщина, являясь начальником отдела имущественных и земельных отношений администрации Ахтырского городского поселения, использовала свои служебные полномочия в корыстных целях.

- В результате преступных действий чиновницы право собственности на муниципальный участок через третье лицо приобрел ее сын за 460 рублей 50 копеек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Хотя стоимость земли составляла 400 тысяч рублей. Прокуратура района смогла вернуть в собственность администрации участок.

Суд назначил местной жительнице наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Защитник женщины подал апелляцию. Он просили отменить приговор.

Однако суд апелляционной инстанции, согласившись с заключением представителя прокуратуры края, оставил жалобы без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU