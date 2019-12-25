СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-25T10:30:01+03:00

В Крымской больнице ввели в эксплуатацию новое оборудование, поступившее в рамках нацпроекта

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В Крымской центральной районной больнице введено в эксплуатацию новое медицинское оборудование, которое поступило в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это аппарат искусственной вентиляции легких «Поток».

Техника позволяет неонатологам повысить качество оказания реанимационных мероприятий, заместить самостоятельное дыхание у новорожденного, а также дает время на принятие решения и подготовиться к эндотрахеальной ИВЛ.

- В аппарате предусмотрена возможность применения специальных дыхательных контуров неинвазивной вентиляции легких, как через маску, так и через назальные канюли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Напомним, в Новороссийске врачи спасли пациентку от ампутации ноги. На третий день после операции она уже смогла ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU