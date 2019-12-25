В Кропоткине откроют филиал краевой библиотеки для слепых

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-25T10:38:29+03:00

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Филиал краевой библиотеки для слепых должен стать центром досуга и общения для незрячих и слабовидящих жителей Кавказского района, а также близлежащих муниципалитетов - Гулькевичского и Тбилисского.

Торжественная церемония открытия пройдет 26 декабря. В мероприятии примут участие представители министерства культуры Краснодарского края, администрации муниципалитета и Всероссийского общества слепых.

Весь объем библиотечного фонда Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Чехова превышает 152 тысяч единиц. Это обычные книги с плоским печатным шрифтом, с укрупненным шрифтом, а также с рельефно точечным шрифтом по системе Брайля.

- Подобные филиалы уже работают в Армавире, Ейске, Лабинске, Новороссийске и других городах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU