2019-12-25T10:40:22+03:00
Экономика

Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы

С такой инициативой выступил Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Екатерина Мишина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву внести изменения в Земельный кодекс РФ, направленные на урегулирование прав участников земельных аукционов.

По его мнению, сегодня предпринимателям, желающим купить или арендовать земельный участок, во многих случаях вменяют расходы по постановке этого участка на кадастровый учет. При этом в случае проигрыша предпринимателя на аукционе, потраченные деньги ему не возвращают. Кроме того, подобное положение дел негативно сказывается на вовлечении в хозяйственный оборот государственного и муниципального имущества. В связи с этим Борис Титов предложил внести изменения в статью 39.12 Земельного кодекса РФ.

- На наш взгляд, расходы, связанные с организацией и проведением аукциона должны нести местные администрации, распоряжающиеся землей, не перекладывая их на плечи участников торгов, – отметил Борис Титов. – Но если все-таки кадастровые работы выполнялись за счет инициатора аукциона, у него должны быть гарантии возврата средств в случае проигрыша торгов.

По данной проблеме высказался и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. Он отметил, что в его адрес поступали обращения по данным проблемным вопросам от предпринимателей, которые участвовали в аукционах но не выиграли и были вынуждены понести кадастровые затраты и эти затраты им не возместили. Поэтому, по мнению, бизнес-омбудсмена в Краснодарском крае, крайне важно внести изменения в Земельный кодекс РФ, которые защитят права и интересы предпринимателей.

- Кроме того, справедливое решение данной проблемы позволит предпринимателям активнее вовлекать в экономический процесс простаивающие и неиспользуемые земли, что, положительно скажется на пополнении бюджетов всех уровней, - отметил Игорь Якимчик.

Напомним, если у предпринимателей в Краснодарском крае есть предложения, связанные с внесением изменений в законодательство РФ, касающиеся защиты прав и интересов бизнеса, их можно направлять в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае по адресу: город Краснодар, улица Карасунская, 60, офис 58 или по электронной почте bizkk@mail.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи спасатели ЮРПСО помогают в тушении лесных пожаров
В Краснодаре в Молодежном сквере отремонтировали скейт-парк
На Кубани местные жители продавали пихты, елки и сосны без необходимых документов
В Краснодаре в краевой больнице выполняют операции на щитовидной железе по новой технологии
Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокуратура приняли меры к восстановлению прав предпринимателей
Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы
В Кропоткине откроют филиал краевой библиотеки для слепых
В Крымской больнице ввели в эксплуатацию новое оборудование, поступившее в рамках нацпроекта
В Сочи сотрудники Росгвардии помогли доставить женщину в больницу
На Кубани осудили чиновницу, которая незаконно продала муниципальный участок своему сыну
В Краснодаре молодой человек из-за проблем с деньгами украл бензогенератор
В Сочи в поселке Верхняя Хобза горит лесная подстилка
На Кубани прошли краевые соревнования по волейболу среди ветеранов
На Кубани продолжают ликвидировать аварию на Троицком водопроводе
В ночь на 25 декабря по Крымскому мосту проехал первый поезд
В Новороссийске врачи спасли пациентку от ампутации ноги
В Краснодарском крае в 2019 году завершили строительство 43 проблемных домов
В Сочи запустят «Автобусы желаний»
Стали известны адреса новогодних ярмарок в Краснодаре
За первый год работы детского технопарка ученики разработали более 50 проектов
Ночью 25 декабря по Крымскому мосту проедет первый поезд
Через сочинскую таможню пытались провести контрабандные сигареты в коробках с мандаринами
С 1 января на Кубани вступают новые правила обращения с ТКО
Болельщики назвали лучшего игрока «Краснодара» за всю историю клуба
ПАО ГК «ТНС энерго» выпустило приложение для iOS