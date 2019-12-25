Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-25T10:40:22+03:00

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Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву внести изменения в Земельный кодекс РФ, направленные на урегулирование прав участников земельных аукционов.

По его мнению, сегодня предпринимателям, желающим купить или арендовать земельный участок, во многих случаях вменяют расходы по постановке этого участка на кадастровый учет. При этом в случае проигрыша предпринимателя на аукционе, потраченные деньги ему не возвращают. Кроме того, подобное положение дел негативно сказывается на вовлечении в хозяйственный оборот государственного и муниципального имущества. В связи с этим Борис Титов предложил внести изменения в статью 39.12 Земельного кодекса РФ.

- На наш взгляд, расходы, связанные с организацией и проведением аукциона должны нести местные администрации, распоряжающиеся землей, не перекладывая их на плечи участников торгов, – отметил Борис Титов. – Но если все-таки кадастровые работы выполнялись за счет инициатора аукциона, у него должны быть гарантии возврата средств в случае проигрыша торгов.

По данной проблеме высказался и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. Он отметил, что в его адрес поступали обращения по данным проблемным вопросам от предпринимателей, которые участвовали в аукционах но не выиграли и были вынуждены понести кадастровые затраты и эти затраты им не возместили. Поэтому, по мнению, бизнес-омбудсмена в Краснодарском крае, крайне важно внести изменения в Земельный кодекс РФ, которые защитят права и интересы предпринимателей.

- Кроме того, справедливое решение данной проблемы позволит предпринимателям активнее вовлекать в экономический процесс простаивающие и неиспользуемые земли, что, положительно скажется на пополнении бюджетов всех уровней, - отметил Игорь Якимчик.

Напомним, если у предпринимателей в Краснодарском крае есть предложения, связанные с внесением изменений в законодательство РФ, касающиеся защиты прав и интересов бизнеса, их можно направлять в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае по адресу: город Краснодар, улица Карасунская, 60, офис 58 или по электронной почте bizkk@mail.ru.