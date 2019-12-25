2019-12-25T10:51:12+03:00
Экономика

Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокуратура приняли меры к восстановлению прав предпринимателей

В ходе проведенной работы выявили нарушения в действиях сотрудников департамента имущественных отношений края
Екатерина Мишина
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В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игоря Якимчика поступила жалоба от руководителя общества с ограниченной ответственностью на действия сотрудников краевого департамента имущественных отношений. Заявитель сообщил, что ему было отказано в переводе участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию земель.

Тщательно изучив все обстоятельства, Уполномоченный установил, что доводы предпринимателя требуют проведения дополнительной проверки и направлен соответствующий запрос в прокуратуру Краснодарского края.

Проведенная проверка действий должностных лиц департамента имущественных отношений выявила нарушения, в связи с чем руководителю департамента внесено представление об их устранении, которое на сегодняшний день уже рассмотрено и удовлетворено.

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