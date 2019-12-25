В Краснодаре в краевой больнице выполняют операции на щитовидной железе по новой технологии

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-25T11:02:08+03:00

Первые десять человек уже прооперированы по особенной методике

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Хирурги ККБ №1 имени Очаповского в Краснодаре провели операции на щитовидной железе по новой технологии. Это они сделали с помощью сверхтонких эндоскопов через маленькие надрезы в подмышечных впадинах больных. Такое вмешательство позволило избежать видимых послеоперационных шрамов.

- Уже прооперировали десять человек. Длились операции от одного до полутора часов, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, эндоскопический подход безопасен, а восстановительный период после него протекает в 2-3 раза быстрее.

Напомним, в Крымской больнице ввели в эксплуатацию новое оборудование, поступившее в рамках нацпроекта. Это аппарат искусственной вентиляции легких «Поток».

ИСТОЧНИК KP.RU