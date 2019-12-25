2019-12-25T11:08:01+03:00
Происшествия

На Кубани местные жители продавали пихты, елки и сосны без необходимых документов

У них изъяли около 500 деревьев хвойных пород
Александра ПОДУШКО
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На Кубани местные жители продавали пихты, елки и сосны без необходимых документовНа Кубани местные жители продавали пихты, елки и сосны без необходимых документовФото: Мила СТРИЖ
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В декабре полицейские Кубани провели свыше 120 проверок в сфере лесопромышленного комплекса. Они выявили более сотни фактов нарушения законодательства РФ.

Так, в Краснодаре было задокументировано два факта противоправной деятельности. Местные жители в возрасте 48 и 49 лет продавали пихты, елки и сосны без необходимых документов. У них изъяли около 500 деревьев хвойных пород. В отношении недобросовестных предпринимателей правоохранители составили административные материалы по статье 14.1 КоАп РФ.

- А в Мостовском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль марки «Фредлайнер», за рулем которого сидел 58-летний местный житель. В его машине нашли около 50 кубических метров пиломатериалов хвойных пород. Документы на перевозимый груз отсутствовали. На мужчину также завели административный материал, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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