На Кубани местные жители продавали пихты, елки и сосны без необходимых документов

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-25T11:08:01+03:00

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В декабре полицейские Кубани провели свыше 120 проверок в сфере лесопромышленного комплекса. Они выявили более сотни фактов нарушения законодательства РФ.

Так, в Краснодаре было задокументировано два факта противоправной деятельности. Местные жители в возрасте 48 и 49 лет продавали пихты, елки и сосны без необходимых документов. У них изъяли около 500 деревьев хвойных пород. В отношении недобросовестных предпринимателей правоохранители составили административные материалы по статье 14.1 КоАп РФ.

- А в Мостовском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль марки «Фредлайнер», за рулем которого сидел 58-летний местный житель. В его машине нашли около 50 кубических метров пиломатериалов хвойных пород. Документы на перевозимый груз отсутствовали. На мужчину также завели административный материал, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU