2019-12-25T11:24:37+03:00
Общество

В Краснодаре в Молодежном сквере отремонтировали скейт-парк

Были повреждены несущие балки конструкции, поручни и покрытие
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице ремонтные работы провели в нескольких зеленых зонах. В сквере «Молодежном» по улице Сормовской привели в порядок скейт-парк,а в «Майском» - уличные тренажеры.

Сквер «Молодежный» был благоустроен в 2017 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Тогда здесь установили качели, горки, карусели, игровые модули, а также скейт-парк.

- Со временем оборудование износилось. Были повреждены несущие балки конструкции, поручни и покрытие. В декабре по поручению главы Краснодара Евгения Первышова скейт-парк полностью привели в порядок, - рассказал директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.

- Также в сквере «Майском» на пересечении Совхозной и Яна Полуяна обновили уличные тренажеры. Еще в ноябре жители обратились к Евгению Первышову с просьбой дополнительно установить здесь несколько лавочек и качели. В декабре их просьбы исполнили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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