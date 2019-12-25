2019-12-25T11:35:41+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели ЮРПСО помогают в тушении лесных пожаров

За сутки они дважды выезжали на места ЧП
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
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Днем 24 декабря в Южный ПСО поступило сообщение о том, что в Хостинском районе горит сухая трава. Спасатели прибыли на место ЧП. Используя ранцевые огнетушители, они ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров.

Вскоре поступило сообщение о возгорании лесной подстилки и травы в горно-лесной местности села Хобза. Спасатели ЮРПСО и Лооского подразделения прибыли на место пожара и начали работы по ликвидации очага горения. В 18:30 работы были приостановлены в связи с наступлением темного времени суток.

- 25 декабря с 08:00 утра работы по тушению пожара продолжаются. От ЮРПСО МЧС России задействованы 34 спасателя, ведется мониторинг ситуации с применением беспилотного летательного аппарата. Также на месте работает авиация МЧС России, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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