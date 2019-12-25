На Кубани нацпроект в части формирования комфортной городской среды выполнен на 100%
- В 2019 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» было предусмотрено свыше 2 миллиардов рублей. Он был выполнен на 100%. Уже завершено благоустройство всех запланированных территорий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Среди реализованных объектов – «Аллея Чернобыльцев» в Брюховецком районе, реконструкция Комсомольского парка в Динском районе, Центральный парк в станице Павловской и многие другие.
Уже выбрали города и районы, которые получат субсидии по нацпроекту в 2020 году. В порядок приведут 72 общественные и пять дворовых территорий в 68 городах и районах. На это выделят более 1,7 миллиарда рублей.
Напомним, в Кропоткине откроют филиал краевой библиотеки для слепых.Торжественная церемония пройдет 26 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU