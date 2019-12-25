СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-25T12:16:22+03:00

На Кубани осудили мужчину, который привлек к продаже наркотиков подростка Фото: Архив "КП"

Он проведет в исправительной колонии строгого режима больше 10 лет

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В Успенском районе суд вынес обвинительный приговор в отношении 19-летнего жителя Пермского края. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Было установлено, что ранее судимый мужчина в конце февраля 2019 года в Ростове-на-Дону вовлек подростка в распространение героина общей массой более 71 грамма.

Однако, когда подельники ехали Невинномысск Ставропольского края, их остановили на стационарном посту ДПС автомобильной федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» полицейские.

- Злоумышленник проведет 10 лет и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU