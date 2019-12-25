На главу Туапсе завели еще одно уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-25T13:00:29+03:00

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В рамках расследования уголовного дела был выявлен еще один эпизод преступной деятельности главы Туапсе. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Уголовное дело возбуждено лично руководителем следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадимом Бугаенко.

Напомним, по версии следствия, весной 2019 года к главе Туапсинского городского поселения пришел бизнесмен с просьбой дать ему в аренду земельный участок сроком на 49 лет. Несмотря на то что чиновник знал о незаконности такой процедуры без проведения торгов, он издал соответствующее постановление. Он также занизил предпринимателю арендную плату на землю, лишив бюджет поселения 23 миллионов рублей.

- В этот же период, чиновник выдвинул предпринимателю требования о передаче ему взятки в сумме 1 миллиона 600 тысяч рублей. Деньги он требовал за предоставление земельного участка в аренду. Мужчина согласился и летом передал необходимую сумму через его знакомых, - рассказали в пресс-службе УФСБ по краю.

В отношении мужчин ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать.

- Уголовные дела в отношении чиновника соединены в одно производство, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU