В Новороссийске открылся новый детский сад на 240 мест

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-25T14:36:03+03:00

На возведение объекта было выделено более 200 миллионов рублей

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В Новороссийске открыли новый детсад. Его построили в рамках нацпроекта «Демография». Всего на возведение было выделено более 200 миллионов рублей.

- Детский сад расположен в станице Натухаевской. Он рассчитан на 240 мест, 30 из них – для детей ясельного возраста, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Он оснащен современным игровым оборудованием, мини-лабораториями, пищевым блоком, - добавили в пресс-службе.

Также в 2019 году завершается строительство учреждения на 280 мест в 13-м микрорайоне Новороссийска. После капитального ремонта открылся детский сад на 280 мест в селе Цемдолина.

Напомним, в Краснодаре введен в эксплуатацию последний литер ЖК «Форт Карасун». Собственники более 260 квартир получат ключи уже в этом году. Завершение долгостроя ЖК «Форт Карасун» находилось на личном контроле губернатора Вениамина Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU