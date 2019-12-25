На Главной городской площади Краснодара 31 декабря выступят артисты ТО «Премьера»

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-25T14:34:31+03:00

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В Краснодаре на Главной городской площади каждый день с 10:00 до 20:00 проходит рождественская ярмарка. Жители и гости краевого центра могут посетить ее до 8 января. Также с 14:00 до 16:00 для посетителей здесь показывают театрализованные представления.

- 31 декабря в 22:30 на Главной городской площади для краснодарцев и гостей города выступят артисты ТО «Премьера». После концерта прогремит праздничный фейерверк, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

27 декабря на площади выступят коллективы академии Pro Talant, кавер-группа «COVER- Самолет», 28 декабря - группа «Дикие», 29 декабря - джаз-бенд Jazz crew, 1 января - группа Mava Music. 2 января - кавер-группа Back in Storm, 3 января - Оксана Аулова, 4 января - кавер-группа «Укроп», 5 января - вокалистка Dacha Moon и группа Sunshine, 6 января - Pantera Accord, 7 января - фолк-группа «Алатырь». Концерты будут проходить для жителей и гостей города с 17:00 до 19:00.

Напомним, в городе открыты торговые точки по 46 адресам, где краснодарцы могут выбрать ель на свой вкус и кошелек. Купить пихту или сосну местные жители смогут с 08:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU