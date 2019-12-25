2019-12-25T14:34:31+03:00
Общество

На Главной городской площади Краснодара 31 декабря выступят артисты ТО «Премьера»

После прогремит праздничный фейерверк
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре на Главной городской площади каждый день с 10:00 до 20:00 проходит рождественская ярмарка. Жители и гости краевого центра могут посетить ее до 8 января. Также с 14:00 до 16:00 для посетителей здесь показывают театрализованные представления.

- 31 декабря в 22:30 на Главной городской площади для краснодарцев и гостей города выступят артисты ТО «Премьера». После концерта прогремит праздничный фейерверк, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

27 декабря на площади выступят коллективы академии Pro Talant, кавер-группа «COVER- Самолет», 28 декабря - группа «Дикие», 29 декабря - джаз-бенд Jazz crew, 1 января - группа Mava Music. 2 января - кавер-группа Back in Storm, 3 января - Оксана Аулова, 4 января - кавер-группа «Укроп», 5 января - вокалистка Dacha Moon и группа Sunshine, 6 января - Pantera Accord, 7 января - фолк-группа «Алатырь». Концерты будут проходить для жителей и гостей города с 17:00 до 19:00.

Напомним, в городе открыты торговые точки по 46 адресам, где краснодарцы могут выбрать ель на свой вкус и кошелек. Купить пихту или сосну местные жители смогут с 08:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Всесвятском кладбище Краснодара открыли мемориал «Расстрельный угол»
Как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Анапе
Роспотребнадзор проверит воду после крупной аварии в Крымском районе
В Отрадненском районе женщина пригласила в гости друга и обокрала его
Лесной пожар в Сочи тушат с воздуха
На Главной городской площади Краснодара 31 декабря выступят артисты ТО «Премьера»
В Новороссийске открылся новый детский сад на 240 мест
На главу Туапсе завели еще одно уголовное дело
В Краснодаре введен в эксплуатацию последний литер ЖК «Форт Карасун»
На Кубани осудили мужчину, который привлек к продаже наркотиков подростка
На Кубани нацпроект в части формирования комфортной городской среды выполнен на 100%
Один из ведущих в мире бизнес-консультантов провел независимую оценку внутреннего аудита Банка ВТБ
На Кубани мужчина продавал наркотики за биткоины, обменивая затем их на рубли
В Сочи спасатели ЮРПСО помогают в тушении лесных пожаров
В Краснодаре в Молодежном сквере отремонтировали скейт-парк
На Кубани местные жители продавали пихты, елки и сосны без необходимых документов
В Краснодаре в краевой больнице выполняют операции на щитовидной железе по новой технологии
Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокуратура приняли меры к восстановлению прав предпринимателей