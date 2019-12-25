СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-25T14:09:47+03:00

В Отрадненском районе женщина пригласила в гости друга и обокрала его

После она подкинула похищенное имущество и часть денег в дом потерпевшего

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В полицию Отрадненского района обратился мужчина. Он пояснил полицейским, что находился в гостях у своей знакомой и уснул, а на следующее утро обнаружил пропажу телефона и денег. Общий размер ущерба составил 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали 33-летнюю ранее судимую местную жительницу. Она призналась, что воспользовалась тем, что мужчина уснул, похитила у него телефон и деньги.

- После, чтобы избежать уголовной ответственности, подкинула похищенное имущество в дом знакомого, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 33-летней местной жительницы возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU