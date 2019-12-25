2019-12-25T14:09:47+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе женщина пригласила в гости друга и обокрала его

После она подкинула похищенное имущество и часть денег в дом потерпевшего
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Отрадненском районе женщина пригласила в гости друга и обокрала егоВ Отрадненском районе женщина пригласила в гости друга и обокрала его
Изменить размер текста:

В полицию Отрадненского района обратился мужчина. Он пояснил полицейским, что находился в гостях у своей знакомой и уснул, а на следующее утро обнаружил пропажу телефона и денег. Общий размер ущерба составил 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали 33-летнюю ранее судимую местную жительницу. Она призналась, что воспользовалась тем, что мужчина уснул, похитила у него телефон и деньги.

- После, чтобы избежать уголовной ответственности, подкинула похищенное имущество в дом знакомого, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 33-летней местной жительницы возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Всесвятском кладбище Краснодара открыли мемориал «Расстрельный угол»
Как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Анапе
Роспотребнадзор проверит воду после крупной аварии в Крымском районе
В Отрадненском районе женщина пригласила в гости друга и обокрала его
Лесной пожар в Сочи тушат с воздуха
На Главной городской площади Краснодара 31 декабря выступят артисты ТО «Премьера»
В Новороссийске открылся новый детский сад на 240 мест
На главу Туапсе завели еще одно уголовное дело
В Краснодаре введен в эксплуатацию последний литер ЖК «Форт Карасун»
На Кубани осудили мужчину, который привлек к продаже наркотиков подростка
На Кубани нацпроект в части формирования комфортной городской среды выполнен на 100%
Один из ведущих в мире бизнес-консультантов провел независимую оценку внутреннего аудита Банка ВТБ
На Кубани мужчина продавал наркотики за биткоины, обменивая затем их на рубли
В Сочи спасатели ЮРПСО помогают в тушении лесных пожаров
В Краснодаре в Молодежном сквере отремонтировали скейт-парк
На Кубани местные жители продавали пихты, елки и сосны без необходимых документов
В Краснодаре в краевой больнице выполняют операции на щитовидной железе по новой технологии
Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокуратура приняли меры к восстановлению прав предпринимателей