В Отрадненском районе женщина пригласила в гости друга и обокрала его
В полицию Отрадненского района обратился мужчина. Он пояснил полицейским, что находился в гостях у своей знакомой и уснул, а на следующее утро обнаружил пропажу телефона и денег. Общий размер ущерба составил 10 тысяч рублей.
Полицейские задержали 33-летнюю ранее судимую местную жительницу. Она призналась, что воспользовалась тем, что мужчина уснул, похитила у него телефон и деньги.
- После, чтобы избежать уголовной ответственности, подкинула похищенное имущество в дом знакомого, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 33-летней местной жительницы возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU